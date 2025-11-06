吳子嘉：鄭麗文整合藍白　賴清德會輸到脫褲

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／民進黨已展開2026縣市長提名作業，中國國民黨則尚未有動靜。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，整個藍白合才是真正2026年關鍵之所在，中國國民黨主席鄭麗文抓住藍白合這個關鍵以後，兼任民進黨主席的賴清德會輸到脫褲。



民進黨選對會5日拍板，建議徵召“立委”蘇巧慧出戰新北市長並提報中執會通過，預計11月下旬正式提名。雲林縣傾向提名“立委”劉建國、苗栗縣則傾向縣議員陳品安。彰化縣目前有4人表態競逐，將進行“類初選”，做黨部內參民調後協調。



吳子嘉5日在《董事長開講》網路直播節目中表示，民進黨選對會已經通過，綠委蘇巧慧出戰新北市長，預計11月下旬提名。雲林縣則傾向提名綠委劉建國，這兩個縣市都是苦戰。苗栗縣提名縣議員陳品安，律師出身，她不可能當選。彰化縣目前有4個人角逐，民進黨要贏的機會也不大。



吳子嘉接著表示，國民黨籍的台北市長蔣萬安本身就有年輕票的魅力，新北若是李四川出線，蔣萬安若全力在新北幫李四川輔選，李四川本身又能幹。而整個藍白合才是真正2026年關鍵之所在，鄭麗文抓到藍白合以後，東西分配好，賴清德會輸到脫褲。



吳子嘉認為，因為賴清德搞的所有事情，都反其道而行，沒有一件事情是跟人家談判或是妥協的，或是大家來協商，都是翻臉，吵架這一類的。他更質疑，自己搞台肥，還要偷雞摸狗，外面一大堆人在盯著你，你還敢搞偷雞摸狗。所以他看基本的形勢，對賴清德並不好，比如賴的情勢不好，蘇巧慧新北之戰就不可能贏。