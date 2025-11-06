趙少康726罷免投票涉亮票　北檢起訴求重刑

國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／中國國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康於7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，依違反選罷法起訴趙少康，並請法院從重量刑。



檢方起訴指出，趙少康於7月26日上午9時許，在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈定，步出圈票處朝投票匭行進之際，經在場擔任選務工作的楊姓主任管理員提醒應將選票折好，竟將罷免票平舉胸前，且將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之面朝身體外側，以此方式將應秘密的圈定內容出示供現場記者拍攝。



檢方表示，趙少康隨後將罷免票自胸前放下，楊姓主任管理員見狀再次提醒不得有亮票行為，趙少康繼續前行並低頭檢視手中罷免票，至投票匭前於將罷免票投入前，再次以左手持該罷免票將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之面朝向記者，以此靜止狀態供記者拍攝後，再將該圈定面反轉朝向自己，續待記者拍攝完成後，才將罷免票投入票匭。



台北市警察局大安分局通知趙少康說明後，依公職人員選舉罷免法函送北檢。檢察官於9月23日傳喚趙少康說明，訊後請回。趙少康受訪時表示，他只是展示票、表示有投票而已，並沒有亮票，整件事勞師動眾，浪費司法資源。



北檢認定趙少康先後2次將圈定內容出示他人，今天依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康。



檢察官表示，請法院審酌趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，更曾多次參與重要公職人員選舉活動甚或親自擔任候選人，對於不得亮票的規定，應知之甚詳，竟仍於罷免投票過程中刻意違反法律規定，出示其圈定內容，事後又飾詞推託，辯稱並非故意云云，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請法院予以從重量刑。



公職人員選舉罷免法第88條第2項規定，“投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人”，違者依同法第105條規定，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。