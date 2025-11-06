謝龍介看吳音寧風波　賴重用潘孟安恐凸槌

藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／台肥董事長一度傳由無相關背景的“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，輿論罵翻天；事後急轉彎由台肥總經理張滄郎接任，風波才暫息。中國國民黨籍“立委”謝龍介5日在政論節目認為，賴清德並非主動提吳音寧，很多事都是因為“總統府”秘書長潘孟安曾在2019一路相陪，所以現在報恩重用潘，但將來“凸槌”恐怕也在潘身上，這樣下去對賴不利。



謝龍介5日在政論節目《大新聞大爆卦》說，原來的董事長李孫榮一定有“凸槌”，才會還有將近兩年的任期，就要把他換掉。綠營也不是不知道，把吳音寧推出來，大家比較會討論，也會知道消息。謝龍介認為，這是有人在幫賴清德處理這些事情的時候所提的，並不是賴清德主動要用這個人。



謝龍介提到，處理又弄得風風火火，就像去年的今天一樣，提了呂政璋去台經連，24小時就下台！為什麼？因為賴清德事先不知道。旁邊前“立委”郭正亮補充“潘孟安！”謝龍介指出，他內線有聽到說，當時賴問潘孟安呂政璋的事，問為什麼這樣？潘孟安告訴賴，他騙我！就說呂政璋騙他。“所以不要看，賴清德是很厲害的！”後來賴就說，他騙你？那你請他“下來”！賴清德也沒生氣，但24小時就換掉了呂政璋。



謝龍介強調，賴清德重用潘孟安，“也許將來‘凸槌’就在他身上！”賴用潘，是因為2019年挑戰蔡英文那次，潘孟安一路陪著他，潘當時是現任的屏東縣長，陪著賴跟蔡英文對幹，一直到最後結束。所以這次賴真的是報恩，讓他在這麼高位，聽說“行政院”幾億以上的案子都必須經過潘。



謝龍介說，他認為這不是賴清德的風格，今天把這些話講出來，就是希望賴聽到，要去調整，否則這樣下去對賴不利。