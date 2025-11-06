彰化綠營初選競爭激烈　陳素月預告造勢因應

綠委陳素月受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月6日電（記者 方敬為）明年彰化縣長選舉，民進黨表態者眾，日前包括前彰化市長邱建富、綠委黃秀芳先後宣布成立競選辦公室。備戰縣長選舉多時的綠委陳素月今天對此表示，尊重對手，每個人思考不同，她不會特別成立辦公室，“做實事更重要”，她會按照既定步調持續推進，並預告下個周末會針對黨內初選辦法召開記者會提出建言，同時也會舉辦造勢活動，展現參選決心。



民進黨在2026彰化縣長提名上演四方會戰，目前包括“立委”黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富等人替教參選意願表，競爭激烈。其中邱建富、黃秀芳分別在10月30日及11月1日先後宣布成立競選辦公室，引起關注。



陳素月6日主辦“立法院”交通委員彰化縣交通建設考察，針對競爭對手動作頻頻受訪表示，尊重他人的做法，每個人的思考方向不同，她已準備多時，還是會站照既定步調推進，她強調，平常就對地方事務很關心，“不是為了爭取提名才做”，成立競選辦公室只是一個形式，“做實事更重要”。



對於爭取縣長選將提名的後續布局，陳素月說，她不會特別成立競選辦公室，不過會對黨內初選提出一些想法，預計下周末將召開記者會，此外，也將舉辦造勢活動，展現參選縣長的決心。