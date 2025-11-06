台新青安貸款問題大　官方稱追回逾1億元

台“財政部長”莊翠雲。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／新青安明年到期，台“行政院長”卓榮泰表示，將設定更周延條件與監管方式。“財政部長”莊翠雲5日指出，目前新青安已追回新台幣1億多元，將會請公股行庫重新盤整與檢討，年底前檢討是否要排除年收入300萬元以上貸款者。



“財政部”自2010年12月起推出“青年安心成家購屋優惠貸款”，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。



新青安政策預計明年7月到期，卓榮泰指出，現行方式應檢討，須設定更周延條件與監管，新青安政策將不會用相同方式延長。“財政部”4日說明，將配合“行政院”政策，屆時針對房市、無自用住宅者需求等狀況，會同“內政部”等相關部會整體評估。



“立法院”財政委員會5日審查攸關延長電動車減免牌照稅的使用牌照稅法部分條文修正草案，邀請“財政部長”莊翠雲列席備詢。



針對新青安，莊翠雲表示，新青安貸款專案自2023年8月開始實施以來，總共已核貸13萬6500戶。雖然一開始有很多反映聲音，包括人頭戶與出租戶，目前新青安已追回1億多元，但不可否認確實幫助許多青年朋友們購置住宅。



莊翠雲指出，現行的新青安貸款專案到明年7月31日，將就執行情況做檢討、調整，截止前會對外說明。



台灣民眾黨“立委”黃珊珊表示，還有年收超過300萬元以上的都拿到新青安補助，跟居住正義本意相違背，希望“財政部”在年底之前就能檢討，不用等到明年。莊翠雲指出，將會請公股行庫重新盤整與檢討，年底前檢討是否要排除年收入300萬元以上貸款者。