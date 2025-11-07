張福昌：期中選舉不利特朗普　須促美中關利

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月7日電（記者 鄭羿菲）針對中美關係，淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示，中美關係過去是敵對，但日前剛落幕的中美元首會晤已成為逐漸緩和的樞紐。當美國總統特朗普看重個人獲諾貝爾和平獎勝過美國利益，及為穩住明年期中選舉的農民票倉，中美未來1年可望有諸多交流與合作。中美元首會晤，特朗普非常用心緩和氣氛，整場談判中方似乎略勝一籌。



張福昌說，中美結構性對抗是否也緩和，還得觀察未來1年的中美雙方表現。而按照特朗普的行事風格，很快就會在共和黨內清出一條緩和中美的路。



中美元首10月30日於韓國釜山進行1小時40分鐘的會晤。



張福昌為德國科隆大學政治學博士，曾任德國杜伊斯堡－埃森大學客座教授、德國慕尼黑大學訪問學者、“中華國土安全研究協會”副秘書長、淡江大學歐洲聯盟研究中心執行長，現為淡江大學外交與國際關係系副教授。研究專長包括歐盟共同外交與安全政策、歐盟政治制度、國際安全議題。



張福昌接受中評社訪問表示，中美關係過去是敵對的、對抗的，但在習特會後進入一種緩和的狀態，中美雙方就能交流、增加合作，就像1960年代美國與蘇聯緩和，帶來一片欣欣向榮的景象。他對中美關係的發展較為樂觀，或許有的專家學者認為是中美短暫休兵，但他認為習特會已成中美關係逐漸和緩的樞紐。



張福昌說，其實，中美雙方都已清楚瞭解彼此繼續對抗，各自內部會有什麼樣難以解決的問題，包括經濟等。對特朗普來說，明年有2個非常大的壓力，一、特朗普心心念念的諾貝爾和平獎在明年1月31日提名截止，特朗普必須創造自己對國際秩序和緩有貢獻的形象，才能達成個人成就，特朗普對此看得比美國利益還要重要。