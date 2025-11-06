郭正亮曝新系要掌控台肥　恐與南部光電有關

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／前台北農產運銷公司總經理吳音寧雖未接任台肥董事長，但外界質疑聲不斷，為何會找吳？前“立委”郭正亮指出，其實這個不是針對藍白，是新潮流，這一定是新潮流運作的，不敢說是不是“總統府”秘書長潘孟安，可是就是新潮流。那會聯想到什麼？綠營2026、2028要囤糧草，台肥有一大堆土地都在南部，是不是又跟光電有關？



郭正亮5日在《大新聞大爆卦》節目指出，記得親民黨前“立法院副院長”鍾榮吉當過台肥董事長，是部長級以上的，所以吳音寧憑什麼？台肥經手的交易驚人，連綠營農業縣市“立委”、首長都不能認同吳，台肥董事會4日決議由總經理張滄郎接任董事長，風波暫息。



郭正亮指出，賴清德不是又要編一個新台幣9000億光電預算，直到2030年？



郭正亮認為，民進黨會沒預期藍白反彈？他們根本沒把藍白看在眼裡。原來的台肥董事長李孫榮也是賴清德任用的，是位環工學者，恐怕是不夠機伶、配合度不好。所以並不是說吳音寧是誰的人，而是他們認為，剩沒幾年了，預算要執行，所以要換一個比較上道的人。原來董事長的配合度恐怕是因為和大家不熟，所以“不好弄”。



郭正亮強調，他們要換一個比較熟的，所以不要以為這個叫“英賴之爭”，吳音寧選舉的時候就是代表新潮流出來選的。新潮流認為剩沒幾年了，2026選舉需要很多錢、要募款，2028大選也要囤糧草，所以就覺得台肥這間公司要“處理”。