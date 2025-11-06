誰選新北市長？洪孟楷：藍白會整合出一人

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月6日電（記者 張嘉文）民進黨選對會昨日決議向中執會建議徵召“立委”蘇巧慧參選新北市長，對此，也曾被黨內點名是競爭新北市長適合人選的中國國民黨籍“立委”洪孟楷今天表示，蘇巧慧是可敬對手，新北是重中之重，在野藍白陣營方面，會是民調最高、眾望所歸者為代表，一定會整合一人出來參選。



國民黨新北市長侯友宜明年即將任滿兩屆卸任，目前藍營競爭2026新北市長的可能人選，除了侯屬意的接班人選、現任新北市副市長劉和然外，台北市副市長李四川在黨內呼聲最高，而洪孟楷也曾被黨內點名是適合人選。另外，民眾黨主席黃國昌也表態有意競逐新北市長。



由於國民黨新主席鄭麗文才剛上任，組發會也還在研擬提名辦法，更牽涉到和白營的整合協調作業，因此，藍營相關的提名作業尚未啟動。



洪孟楷今天在“立法院”受訪時對此表示，蘇巧慧是千呼萬喚始出來，也是可敬對手。而新北市長對國民黨來說是重中之重，距離選舉還有一年多的時間，會透過民調選出最強人選，來延續侯友宜的執政。



洪孟楷強調，他相信黨主席接下來會加緊腳步來處理，將提名相關辦法確認後，並徵詢人選，這些步調都是同時間在做，最終也都是會尊重中央黨部的提名機制。有十足信心，一定是民調最高眾望所歸者為代表，在野整合一人出來參選，2026一定會守住新北市，為所有404萬的市民繼續來服務。



談到他個人是否有意願爭取？洪孟楷說，他是新北市“立委”，目前就是做好自己的角色，只要能為新北市民服務打拚，都是最好的位置，所以就期待黨中央盡快將22縣市的人選確定，全力衝刺，把最好的人選推出來。