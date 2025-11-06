拚彰化縣長提名　綠委陳素月爭取交通建設

綠委陳素月（中）邀集“交通部長”陳世凱（左）到彰化考察交通建設。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月6日電（記者 方敬為）民進黨籍“立委”陳素月爭取2026彰化縣長黨內提名，今天邀集“立法院”交通委員會赴彰化縣考察交通建設，當場向“交通部長”陳世凱爭取“提升彰化縣校園周邊人行安全”及“改善鹿港地區瓶頸路段”兩大建設經費，約新台幣1.2億元，透過政績搏取民意支持。陳素月表示，她長年耕耘交通政策，交通建設與民生息息相關，宣示打造彰化安全交通環境。



民進黨在2026彰化縣長提名上演四方會戰，目前包括“立委”黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富等人替教參選意願表，競爭激烈。



陳素月6日邀集“立法院”交通委員會、“交通部長”陳世凱、公路局長林福山、彰化縣政府有關單位交通建設考察，聚焦“提升彰化縣校園周邊人行安全”及“改善鹿港地區瓶頸路段”兩大重點。



陳素月表示，如何改善行人交通安全的困境是民眾關注的焦點，也是她長年在“立法院”持續推動的政策方向，“交通部”自2024年度至2027年度推動跨年度“永續提升人行安全計劃”，公路總局在今年度法定預算編列新台幣5億1720萬元，用於補助地方政府辨理人行空間環境改善。



陳素月說，因此她特別優先安排前往田中鎮明禮國小、社頭鄉清水國小、湳雅國小、埔心鄉梧鳳國小等4所小學，實地瞭解學童通學人行環境與交通動線現況，並透過公路局計劃經費爭取合計新台幣5345萬元，投入改善校園周邊行人環境，讓學童上下學更加安全，家長也能更放心。



針對另一項考察重點，陳素月表示，鹿港鎮頂草路4段瓶頸路段改善工程，該路段周邊以草港國小及一般住戶為主，現況道路寬度為8米至4.5米不等，最窄處因視距不良且寬度不足，此次考察重點在於協助爭取該工程納入“生活圈道路交通系統建設計劃”施作，總經費新台幣7000萬元，預計改善該路段總長度約310公尺，將全段拓寬至12米並規劃設置人行道，以提升道路使用安全。



陳素月強調，交通建設不僅關乎地方發展，更影響鄉親的日常生活與安全。她將持續扮演“中央”與地方之間的橋梁，積極爭取各項建設經費，讓彰化的交通更安全、環境更友善，打造“行得安全、行得安心”的幸福城市。