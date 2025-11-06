林岱樺控檢方編造曖昧簡訊　編造死人筆錄

綠委林岱樺。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／民進黨籍“立委”林岱樺日前痛批高雄地檢署向法院聲請“全面禁言”，形同下達“封口令”。林岱樺5日在廣播節目再批雄檢侵犯人權，起訴後找證據，甚至“編造死人筆錄”。林強調，外傳曖昧對話簡訊，根本經過雄檢編造，她白白被打半年。



對於1日高雄岡山造勢有3萬人，林岱樺說，她現場只排了一萬張椅子，“其他全部都不是我預估會出來的！”不管是誰要給她穿小鞋，人民都在看。



林岱樺5日接受中廣節目《千秋萬事》訪問表示，法院的公開審理，就是把檢調的暗黑角落曝光。雄檢對她的不當起訴有4個樣態：一，雄檢對她提出“全面禁言”的要求，高雄地院當日立刻駁回，且強調無罪推論。連北檢都不敢對柯文哲下封口令了，可以看見雄檢的要求是非常荒謬的。雄檢到底在怕什麼？把林岱樺的嘴巴縫起來，不當起訴的事實就會不見？雄檢違反了三件事：無罪推定、比例原則、言論自由。檢察官“違憲”、違法！



林岱樺指出，第二是“起訴後找證據”，第三是“編造死人筆錄”，第四是起訴書內並沒有所謂的“曖昧對話簡訊”。“我白白挨打了半年！”主持人王淺秋質疑，這些曖昧簡訊是送給周刊宣傳用的？林岱樺說對，起訴書有沒有？沒有！是放在最後的附件，跟案情無關。這有沒有編造之虞？



林岱樺質疑，那是手機的原文？不是！是經過雄檢自己編造、翻譯的。當初報導的媒體是否應該對社會交代，內容是怎麼來的？



王淺秋問及三萬人造勢，林岱樺說人民最大，老實講，她現場只排了一萬張椅子，活動6點開始，5點45分椅子就坐滿。“其他全部都不是我預估會出來的！”她上台說兩萬人，後來同仁說其實已經三萬了，因為除了椅子以外的所有空間，全部都是滿的！所以這個是代表什麼？



林岱樺強調，所以不管是誰要給她穿小鞋也好，人民都在看！市民作主，要相信人民是睿智的。王淺秋說，打壓過頭了，會不會有反作用力？