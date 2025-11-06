台經院示警明經濟沒今年好　估成長率2.6%

台經院院長張建一。（照：台經院提供） 中評社台北11月6日電／台灣經濟研究院6日舉辦“2026年景氣展望與產業趨勢研討會”，院長張建一表示，今年AI產業表現一枝獨秀，全年經濟成長率上調至5.94%，展望明年由於基期墊高，加上投資趨緩，傳統產業復甦力道更明顯，將呈現“好的沒今年那麼好、壞的也不會比今年更壞”格局。他認為，明年不再由單一產業拖著走，回到“均衡成長、適度修正”節奏，預測明年全年GDP為2.6%。



台經院院長張建一受訪指出，“不可能每年都6%。”台灣近兩年經濟表現亮眼，但隨著基期墊高、AI投資趨緩，以及外部環境不確定性增加，明年經濟將回歸穩健發展。



根據台經院最新預測，今年經濟成長率有望衝6%，但明年將放緩至2.6%，較2025年更新後的5.94%下降3.34個百分點。



台灣經濟研究院今天公布台灣最新經濟成長預測，上修今年經濟成長率至5.94%。台經院院長張建一表示，今年“AI一枝獨秀”功不可沒，但因今年基期已墊高，加上全球不確定性仍高，預料明年經濟成長將“穩中略緩”，估明年經濟成長率為2.6%，略低於“主計總處”預測的2.81%。



張建一表示，台經院更新2025年GDP成長率預測5.94%，由於今年基期墊高，台經院目前（2025年11月）的預測，2026年台灣經濟成長率2.60%，會較2025年減少3.34個百分點，和2024年對2025年首度估測也相差近3個百分點，他強調，如此大的差距，應是全球對AI投資的動作大於期待，AI快速發展帶動全球投資熱潮，即使特朗普對等關稅干擾全球貿易秩序，AI相關的需求仍然大幅為台灣帶來助益。



2025年台灣經濟前三季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，成長動能以貿易與投資為主，前三季輸出、資本形成及民間消費概估年增28.55%、6.90%與0.91%。台經院指出，主要原因在於美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國人工智慧（AI）投資熱潮帶動台灣設備投資與商品出口，使科技產業成為主要成長引擎。