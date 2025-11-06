綠徵召蘇巧慧選新北　黃國昌：參選方向不變

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月6日電(記者 鄭羿菲）民進黨選對會昨日決議向中執會建議徵召“立委”蘇巧慧參選2026新北市長。台灣民眾黨主席黃國昌6日表示，結果並不意外，他個人按部就班爭取代表民眾黨參選新北市長的方向不會有任何改變，明年2月1日他的競辦就會成立。對於中國國民黨，我們有最大的誠意與善意，不會永遠只在等待。



國民黨籍新北市長侯友宜明年即將任滿兩屆卸任，目前藍營競爭2026新北市長的可能人選，除了侯屬意的接班人選、現任新北市副市長劉和然外，台北市副市長李四川在黨內呼聲最高，而國民黨籍“立委”洪孟楷也曾被黨內點名是適合人選。



由於國民黨新主席鄭麗文才剛上任，組發會還在研擬提名辦法，藍營相關的提名作業尚未啟動。



台灣民眾黨“立法院”黨團6日上午召開“不實造假還有臉告 洪奇昌仗誰的勢？”記者會，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌出席。



黃國昌接受媒體訪問表示，民進黨昨天徵召蘇巧並不令人意外，恭喜蘇巧慧，任何有志於讓新北變得更好，參與民主競爭良性發展的正面現象，民眾黨都以正面積極的心態來看待，這才是應有的民主風範。



黃國昌說，他個人就是按部就班前進，明年2月1日競選辦公室就會成立，對於新北市各項建設、政見、請教專家學者等，他會盡量找出時間按部就班推進，他爭取代表民眾黨參選2026新北市長的方向不會有任何改變。



至於與藍營的合縱連橫，黃國昌強調，我們有最大的誠意與善意，按部就班前進，但我們不會永遠只在等待。