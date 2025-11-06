萊爾校長團隊走了！鄭麗文公布新人事

國民黨考紀會主委張雅屏。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天公布新一波黨務主管人事案，其中，之前因創造出萊爾校長嘲諷賴清德引發話題的文傳會新媒體部團隊，跟著前主席朱立倫共進退的意願堅決，洽談續任失敗，今天公布的人事案中，新媒體部主任將由音樂製作人王安國擔任。



根據王安國的臉書自我介紹，他稱自己是Rapper、詞曲創作人、編曲人、製片人、音樂製作人、音樂家等頭銜，和政治圈看起來並無特別連結，接下來能否替新的國民黨團隊在網路議題攻防上創造更多話題，值得關注。



國民黨今日發布新一波人事案，考紀會主委由前副秘書長張雅屏擔任；國民黨發言人由藍委牛煦庭、新北市議員江怡臻擔任。



另外，文傳會副主委由前基隆市議會議長宋瑋莉兒子林益諄擔任，林接下來也會負責鄭麗文隨行與新聞聯絡人的工作。



還有組發會青年部主任由洪秀柱2016大選競辦發言人、韓國瑜2020大選的隨行發言人及高雄市政府市長室機要李昶志擔任；國際部主任則由前國際部助理主任董佳瑜擔任。



其中，張雅屏和李昶志屬於前主席洪秀柱系統的人馬。董佳瑜則在主席競選期間輔選鄭麗文的主要對手郝龍斌，因其美國哈佛大學法學博士、英國劍橋大學國際關係與政治碩士的學歷背景，對國際事務已涉獵甚深，加上亮麗外型，此次被延攬進鄭麗文的黨務團隊。