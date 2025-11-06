蘇巧慧：準備好迎戰藍白　還沒連繫上林右昌

綠委蘇巧慧接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月6日電（記者 張穎齊）民進黨新北市長參選人、“立委”蘇巧慧6日在“立法院”受訪時表示，感謝民進黨2026選舉對策委員會推薦她代表民進黨參選新北市長，她也準備好迎戰中國國民黨或台灣民眾黨的對手人選。



她也透露，5日晚間曾主動致電前民進黨前秘書長林右昌，希望請益並爭取支持，但可能他人在以色列關係，電話沒接通。



民進黨新北市長人選除了蘇系蘇巧慧，也傳出“正國會”二當家林右昌要角逐，不過因衹有蘇巧慧遞交參選意願書，選對會5日拍板將徵召蘇巧慧。國民黨方面有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、藍委洪孟楷、台灣民眾黨則為黨主席黃國昌表態要參選



蘇巧慧6日在“立法院”受訪表示，林右昌因人在“國外”，昨晚她致電，尚未接通，林右昌出訪美國、以色列、日本等國家，在國際參訪累積了許多新觀念。林是兄弟姊妹般的夥伴，相信彼此都會為台灣努力、為2026勝選而合作，她也會去請益，並與新北市議會黨團並肩作戰。



蘇巧慧表示，自己早已為新北市長選戰準備多時，未來將以觀念最新、執行力最強的團隊形象，呈現在全體新北市民面前，她踏遍新北每個角落，認識許多基層民眾與地方事務，就是為了讓自己和團隊在服務新北時更有紮實基礎。未來會照自己的節奏往前走，期待與新北市民一起完成這項任務。