羅浮宮竊案震撼　朝野“立委”關切故宮安檢

台北故宮院長劉書彬。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月6日電（記者 俞敦平）今日“立法院”教育與文化委員會質詢中，羅浮宮珠寶竊案成為各黨“立委”共同關注的焦點。朝野委員罕見同聲要求台北故宮全面檢討防竊與演練機制，強化北南兩院的安全維護。台北故宮博物院院長蕭宗煌表示，故宮已採三層防護與全天監控，並與警政、消防及憲兵合作，確保國寶安全無虞。



“立法院”教育及文化委員會6日邀請台北故宮博物院院長蕭宗煌列席報告業務概況，並備質詢。



在上月十九日，法國羅浮宮發生十九世紀皇室珠寶遭竊事件，損失金額高達八千萬歐元，震驚全球。此事引起“立法院”高度關注，認為台北故宮同樣典藏無價國寶，必須以最高標準防範任何意外。



萬美玲率先質詢指出，羅浮宮失竊案提醒各國博物館必須自我警惕，要求故宮檢視夜間巡邏、展示櫃防暴裝置及南院保全是否達到同等標準。蕭宗煌回應，故宮採行三層防護機制，包含園區外圍、建築本體與展廳庫房，監控系統全天運作，並持續強化巡邏與演練。



柯志恩進一步詢問北院距派出所僅數百公尺，若發生事故警方能否在數鐘內到達，並提及南院過去曾停電十小時，要求院方說明不斷電系統與應變SOP。蕭宗煌表示，每年皆與警方及消防單位進行多次演練，北南院均設不斷電設備，並承諾補充演練與停電應變資料。



林沛祥則以羅浮宮與大英博物館連續失竊為例，質疑故宮如何確保出境展出的翠玉白菜與肉形石安全，建議鎮館文物應避免外借。蕭宗煌回應，國際借展皆有司法免扣押與保險制度，未來將更加嚴謹評估國寶級文物出境條件。