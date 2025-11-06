台北故宮人潮疲弱　藍綠委促改善動線經營

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月6日電(記者 俞敦平)台北故宮博物院的參觀人潮不斷下滑，藍綠“立委”今日質詢罕見一致關切南北院參觀落差、動線設計與疫後觀光復甦，要求院方積極改善經營策略。台北故宮博物院院長蕭宗煌表示，今年人次可望達標三百五十萬，北院整修將配合南院二館完工進行，並啟動捷運連通與無障礙設施工程，以提升參觀便利性。



“立法院”教育及文化委員會6日邀請台北故宮博物院院長蕭宗煌列席報告業務概況，並備質詢。



台北故宮博物院今年迎來建院一百周年（指1925年故宮博物院於北京成立），但參觀人次未見回升。根據公開資料，故宮在2016年曾創下約614萬人次的高峰，2019年疫情前仍有380萬人次，但疫情期間大幅下滑，2023年回升後僅約250萬人次。“立委”們指出，這樣的落差顯示台北故宮在國際觀光復甦期仍顯疲弱，必須加強行銷、改善動線與展覽規劃。



中國國民黨籍“立委”萬美玲指出，今年一至八月全台博物館參訪人次中，嘉義市立美術館以三百五十多萬名列第一，台北故宮北院僅一百四十五萬、落居第九。她建議故宮與嘉義市府合作，串聯南院與地方館舍，打造文化走廊以提升人流。蕭宗煌回應，統計口徑不同，故宮採票證與閘門紀錄，數據較嚴謹，但願與地方合作推廣文化觀光。



中國國民黨籍“立委”柯志恩延續話題，指出故宮百年院慶設定三百五十萬人次目標仍有落差，提醒院方應勇於展現成果。她並再度質疑北院“玻璃入口亭”兩度遭文資審議否決，是否仍執意推動？蕭宗煌表示，計劃仍在修正，若第三次仍未通過，將變更設計。



民主進步黨籍“立委”林宜瑾則從館舍條件切入，指出北院建物老舊、歷經多次擴建，屢傳漏水與耐震不足，應儘速整修。她要求院方一周內提交北院軟硬體更新清單，並改善動線與無障礙設施。蕭宗煌回應，新故宮計劃整體達成率已過半，待南院二館完工後即啟動北院正館大修，捷運Y28站連通道與電扶梯工程已通過審查，近期將發包施工。



此外，中國國民黨籍“立委”葛如鈞提到，故宮百年院慶卻有多個月份外籍訪客不如去年同期，與疫情前高峰相比落差明顯，呼籲院方強化國際行銷與外語導覽。蕭宗煌回應，故宮人次與入境旅客數高度連動，平均每百位入境者即有十人參觀，這比例在全球博物館中已屬突出，但仍將持續努力吸引更多國際遊客。



蕭宗煌強調，今年南院已突破百萬人次，北院達兩百萬，全年總數可望達標。朝野“立委”則一致呼籲，台北故宮應以百年為契機，重新盤整經營策略與動線設計，讓南北兩院重新成為國際觀光與文化交流的重要地標。