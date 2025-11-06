台北故宮捷克展遭恐嚇　藍白委關切維安

台北故宮院長蕭宗煌接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月6日電(記者 俞敦平)今日“立法院”教育與文化委員會質詢中，“立委”們聚焦台北故宮博物院近期的國際展覽與文化交流。捷克展覽開幕前曾傳出陸委會收到恐嚇信，院方因此強化維安措施，也引起“立委”高度關注。台北故宮博物院院長蕭宗煌表示，捷克特展與大阪世博TECH WORLD館展出皆獲好評，未來將持續推動文化外交與科技應用。“立委”除肯定故宮“走出去”的努力，也提醒院方加強海外展覽安全維護與文創行銷。



“立法院”教育及文化委員會6日邀請台北故宮博物院院長蕭宗煌列席報告業務概況，並備質詢。



過去一年來，台北故宮的海外展覽屢受矚目。台北故宮與捷克國家博物館合作舉辦“故宮文物百選及其故事”特展，展出多達一百三十一件國寶級文物。展覽開幕前，陸委會收到一封電子恐嚇信，內容揚言若展覽照常舉行，可能發生縱火、開槍或竊盜等事件。故宮與捷克方面隨即啟動應變機制並加強維安，捷方採取入場限制制度嚴格管控人流，展覽最終順利開幕。



在日本部分，故宮參與2025大阪・關西世界博覽會TECH WORLD館（取縮寫TW，與Taiwan相同）策展，該館以“科技、創新與人文融合”為主題，自4月開館至10月閉幕吸引逾110萬人次參觀，成為世博人氣展館之一。



中國國民黨籍“立委”萬美玲質詢時首先提到捷克展的威脅事件，要求故宮持續與捷方保持密切聯繫，確保文物安全返台。蕭宗煌回應，事件發生後雙方立即召開視訊會議，並通知當地警方與檢調介入調查，捷克文化與“外交部”門也公開譴責威脅行為。



台灣民眾黨籍“立委”劉書彬則肯定故宮參與大阪世博TECH WORLD館的策展。她指出，展覽運用生成式AI技術重現陳澄波等台灣前輩畫家的城市風景畫，深受日本觀眾喜愛，建議將該展覽帶回台灣長期展出。蕭宗煌回應，展覽結束後將先於故宮北院展出，並計劃巡迴至新竹美術館，推廣台灣藝術與科技融合的新面貌。



劉書彬同時建議，故宮未來海外展覽應預先規劃授權與文創商品開發，結合展覽行銷以提升台灣文化能見度。蕭宗煌表示，捷克展因授權時程未及，未開發文創商品，但後續將檢討流程，讓文化外交與文創產業能同步推進。



朝野“立委”普遍認為，故宮積極參與國際展覽有助提升台灣的文化形象，但安全維護與文化行銷同樣關鍵。蕭宗煌最後強調，文化外交是故宮的重要使命，“讓世界看到台灣文化的自信與專業”，院方未來將持續透過展覽、數位科技與跨國合作，深化文化交流、展現台灣軟實力。