台北藍主委戴錫欽：蔣萬安可幫民眾黨站台

國民黨新任台北市黨部主委戴錫欽接受訪問。（照片：POP撞新聞提供） 中評社台北11月6日電／在中國國民黨主席鄭麗文上任後，原代理台北市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽也續任，得肩負操盤2026地方首長及議員選戰的重任。有關2026選戰台北市“藍白合”的可能性，戴錫欽受訪時表示，如果民眾黨北市議員及議員參選人們都願意表態支持蔣萬安，蔣也沒有理由不幫他們站台，“藍白合既然要和，就一定要誠心相對。”



對於2026台北市長選戰，台北市議會議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽今天接受廣播節目《Pop撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時指出，蔣萬安連任的機率是過半的，但對於國民黨而言，還是必須要審慎樂觀。他也分析，民進黨最終派壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農或社民黨北市議員苗博雅出戰的機會最高。



台北市長蔣萬安2026年即將面對連任之戰，也是國民黨議員參選人的“母雞”。戴錫欽被問到蔣萬安是否也可當民眾黨的“母雞”，替“小雞”們站台？他表示，蔣萬安當然可以幫民眾黨議員站台，藍白既然要合，就一定要誠心相對。



不過被問到是否會受到同黨議員及參選人的質疑？戴錫欽則強調，這就是主委要去做的協調工作，但民眾黨在台北市的選戰中可能沒有母雞，如果他們願意表態支持蔣萬安，蔣就沒有理由不幫民眾黨的站台，“說服其他黨內議員是我的工作，要合作一定要誠心相對。”



台北市議會議員應有61席，但目前衹有53席，其中有議員當選“立委”，或有病逝、因案解職。對於國民黨規畫台北市提幾席？希望能選上幾席？戴錫欽說，北市議會上次選完61席，國民黨31席、民進黨22席、民眾黨4席，另外有2席無黨籍、1席新黨，1席社民黨苗博雅，目前國民黨現在是28席，民進黨18席。



戴錫欽指出，2026議員選舉自己有定低標，至少要維持上次選舉的結果31席，也就是國民黨單獨過半，才能夠掌握台北市議會多數，加上友黨民眾黨、新黨或無黨籍的朋友，所以這是首要目標，單獨過半是最低門檻、最低的標準，提名一定會超過31席，各選區會很務實來提名。