藍質疑台軍推去中　顧立雄澄清只是紀念臂章

顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月6日電（記者 鄭羿菲）台灣軍方最新主力M1A2T戰車由裝甲第584旅換裝後正式成軍，推出的紀念臂章上僅有“TAIWAN”字樣，遭到質疑台軍方在推去中化。台“國防部長”顧立雄6日表示，迷彩服的左胸會有“中華民國”陸軍，右臂臂章會有青天白日旗，這塊臂章是為了M1A2T成軍的紀念臂章。



中國國民黨籍“立委”王鴻薇則強調，但還是引起外界高度質疑，重點是不要搞去中化搞到去“中華民國”化。



台陸軍首支M1A2T戰車營成軍後推出紀念臂章，灰綠底色配戰車側影並標示“Taiwan ARMY”，上市後迅速售罄卻引發爭議。



“立法院”“外交及國防委員會”6日邀台“國防部長”顧立雄報告“因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法”，並備質詢。



王鴻薇問及，M1A2T戰車亮相，結果臂章出現“Taiwan ARMY”，去中化最後變成去“中華民國”化，這不是台軍方嗎？為何不用“ROC ARMY”？美國用的都是“US ARMY”、“US NAVY”或放美國國旗，相比之下“Taiwan ARMY”臂章是怎麼回事？政治上動不動改去中化，去到最後變成去“中華民國”化，這在軍方中不應該這樣做。



顧立雄回應，這塊“Taiwan ARMY”臂章主要是紀念臂章，M1A2T最後面的T就是專為台灣打造，而陸軍在迷彩服左胸前“中華民國”都一直存在。