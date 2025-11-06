台灣豬今明運宰解禁　綠攻盧秀燕未停

豬瘟防疫指揮官杜文珍致贈越光米予台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月6日電（記者 方敬為）台中市養豬場非洲豬瘟疫情順利控制下來，“農業部”宣布今天中午重啟豬隻運送，7日零時起重啟豬隻拍賣屠宰，但藍綠政治攻防仍持續，非洲豬瘟前進應變所上午召開記者會，國民黨籍市長盧秀燕針對日前“及時拆彈”說惹議，向媒體說明，她是指“病毒沒有擴散”，有達成“中央”交付任務。台“農業部次長”、防疫指揮官杜文珍當場補充，“拿回非洲豬瘟非‘疫國’才是結束。”



此外，民進黨台中市議會黨團持續要求市府懲戒相關人員，不要只有基層背鍋。副市長鄭照新回應，全部的懲處名單尚未公布，強調“一定會有人負起政治責任。”



非洲豬瘟前進應變所6日召開記者會，防疫指揮官杜文珍、盧秀燕、鄭照新等人出席說明，共同宣布中午將重啟全台豬隻運送，7日零時起重啟豬隻拍賣屠宰，但仍暫時禁止使用廚餘餵養豬隻，豬瘟防疫暫告一段落。杜文珍並向盧秀燕送上“台南16號”越光米，象徵豬瘟病毒都清光光。



不過，民進黨方面持續要求台中市政府高層應對防疫缺失負起政治責任，並批評盧秀燕先前對外稱市府“及時拆彈”的說法，明顯與事實不符。



盧秀燕回應表示，她的意思是，這次前進應變所最大的任務就是把疫情鎖在案場，病毒不外流，“中央”地方目標一致，共同努力共同達成，今天中午開始才能逐步解封，台中市政府在這部分的任務有達成。



杜文珍則補充，目前僅完成階段性任務，整體工作還沒完成，台灣重新向世界動物衛生組織申請拿回非洲豬瘟非疫區，才是任務結束。



另對於外界點名台中市農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良應負起政治責任道歉下台，鄭照新說明，有議員質疑僅懲基層人員，是錯誤訊息，市府懲處名單尚未公布，目前還在相關調查，一定會有人負起政治責任。