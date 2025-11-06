韓國瑜出戰2028？謝寒冰：看不太出來

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／有關2028大選，中國國民黨主席鄭麗文日前接受媒體專訪表示，國民黨目前有呼聲的不只台中市長盧秀燕，還有“立法院長”韓國瑜，甚至有人講台北市長蔣萬安等也受期待。對此，資深媒體人謝寒冰5日在政論節目認為，韓國瑜要出來選2028，目前看不太出來這個跡象，國民黨先處理好2026縣市長選舉，走一步算一步、穩紮穩打才是最應該要做的事。



謝寒冰5日在政論節目《中天辣晚報》表示，鄭麗文在受訪時一直沒有說她獨尊盧秀燕，“她講的也是一個事實，現在距離2028還有三年的時間，這三年的時間會發生非常多的變化。”謝寒冰也提及韓國瑜當年要選的時候，前半年誰認為他要選，沒有人認為不是嗎？



由於日前台中爆發非洲豬瘟疫情，謝寒冰指出，時事一直不斷的演變，盧秀燕現在也遭遇一些亂流，“就讓盧秀燕趕快就是把其他的事情放開，認真處理好眼前的事情”。



謝寒冰也說，韓國瑜要出來選2028，相信許多韓粉都很期待，“可是以目前來看，老實說我看不太出來這個跡象，至於說蔣萬安我覺得更不可能了”。謝寒冰表示，國民黨已經連續兩次派人帶職參選然後選輸掉，“你覺得他第三次還會再來做這件事嗎？再給對手一個攻擊的對象？”



“我認為蔣萬安幾乎是不可能，除非到時候情況演變到已經完全失控”，謝寒冰認為，大家真的不用急著去搶2028，“先2026，你2026搞不好國民黨不一定贏 ”，表示若國民黨輸了，那整個局面都會完全不一樣，走一步算一步、穩紮穩打，才是現在國民黨應該要做的事，其他的預測他認為仍言之過早。