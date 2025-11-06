台官方遭疑幫閃兵藝人洗白　藍委轟可恥

藍委洪孟楷。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月6日電／台藝人閃兵連環爆，針對讓涉案藝人拍劇或宣導片、相關教材，協助軍方招募，台“文化部長”李遠昨回應，“文化部”會來跟“國防部”好好討論。中國國民黨籍“立委”洪孟楷痛批，“文化部”是要來幫這些閃兵藝人洗白是不是？他閃兵已經夠可恥了，結果未來可以拍這些軍教片”？對此，“文化部長”連忙澄清，是“一般的藝人”。



台閃兵案，從王大陸開始，牽扯出一連串的人，有“棒棒堂”威廉、小杰，Energy書偉、坤達、修杰楷等人，金鐘影帝薛仕凌、歌手阿達日前也相繼自首。



如今疑似還有未爆彈？台“內政部長”劉世芳昨已示警，中國國民黨籍“立委”洪孟楷則喊話，要這些人快點自首。



劉世芳5日表示，目前4波檢調單位查察的對象，“內政部”早在3、4個月前就請縣市政府、各地檢調單位幫忙查察。她呼籲不管是藝人、明星或一般人，如果有違反“妨害兵役治罪條例”，甚至在體檢的時候，做出大家都沒有辦法接受的事，還是出來自首會比較好。



洪孟楷5日在播出的《庶民大頭家》節目中重砲，藝人閃兵完全不可取。如果說現在還有任何一個藝人，過去僥倖或還沒有被爆出來的話，他公開呼籲“趕快自首”。自首是面對自己的過錯，也許未來在演藝發展路上，還有可以彌補的機會。但如果說現在犯了錯，還不願意自首，還要等到檢調來查，還存著僥倖的心態，那真的沒有什麼好講的。



洪孟楷指出，他看到“文化部長”李遠考慮讓閃兵藝人拍軍教片將功贖罪”的新聞，原本沒有想去質詢的他，為了這件事馬上再跑去質詢。請部長好好地說清楚，“文化部”是要來幫這些閃兵藝人洗白是不是？他閃兵已經夠可恥了，結果未來可以拍這些軍教片”？對此，“文化部長”連忙澄清，是“一般的藝人”。



洪孟楷認為，應該是要讓有當兵的藝人，而不是藝人閃兵後，還可以拍戲劇，“之後是不是可以拿“文化部”的預算？得“文化部”的標案？來做他的演藝發展，把他洗白”。好在部長後來說清楚，是要鼓勵一般藝人，甚至如果有當兵的更好。