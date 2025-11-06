兩岸背景美女學霸　董佳瑜掌國民黨國際部　

國民黨國際部主任董佳瑜。（照片：董佳瑜臉書） 中評社台北11月6日電／中國國民黨主席鄭麗文今天公布新一波黨務主管人事案，國際部主任將由主席選舉期間力挺郝龍斌的“國民黨AI女神”董佳瑜接任。前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今年新春團拜時，曾介紹董佳瑜爭取參選2026台北市第4選區（中山大同）議員，被視為是新生代美女刺客。



董佳瑜的父親是台商，她自小隨父母在上海生活、讀書，高中就讀上實劍橋國際高中部，曾被形容，“從上實劍橋走出的眾多學霸中，中國台灣女孩董佳瑜是一個獨特的存在。聞其名、觀其貌，你會覺得她宛若畫卷中走入現代的古典仕女，溫雅不俗，滿滿書卷氣。”



超級學霸董佳瑜高中畢業即赴美升學，在美國紐約大學一舉拿下“人類學”、“數學”、“心理學”三個本科學位，之後赴英國取得劍橋大學國際關係與政治碩士，再回到美國拿到哈佛大學法學博士學位。



國民黨今日發布新一波人事案，考紀會主委由前副秘書長張雅屏擔任；國民黨發言人由藍委牛煦庭、新北市議員江怡臻擔任。



另外，文傳會副主委由前基隆市議會議長宋瑋莉兒子林益諄擔任，林接下來也會負責鄭麗文隨行與新聞聯絡人的工作。



還有組發會青年部主任由洪秀柱2016大選競辦發言人、韓國瑜2020大選的隨行發言人及高雄市政府市長室機要李昶志擔任。



新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。