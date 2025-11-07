李眉蓁：鄭麗文跳太快　百年大黨較不習慣

國民黨籍高雄市議員李眉蓁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月7日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨主席鄭麗文上任後黨內雜音不斷，國民黨籍高雄市議員李眉蓁向中評社表示，主要是一下子跳得太快，百年大黨可能不習慣，未來也需注意輿論效應，拿捏兩岸交流的細節，這需要一段轉換過程。她並認為新主席對中間選民、年輕人有吸引力，對於怕影響選票等等之類的擔憂，她認為可能過慮了，因為新主席沒有很“跳tone”。



李眉蓁，1979年生，高雄人，正修科技大學化妝品與時尚彩妝所碩士。現任國民黨籍高雄市議員，選區在左營區、楠梓區。父親李榮宗曾任高雄市議員、高雄市果菜市場總經理。2020年曾代表國民黨參選高雄市長補選。



鄭麗文上任後的課題，李眉蓁表示，面對國民黨這樣子的百年大黨如何去改變，大家都很期待鄭麗文的表現，都在看新主席的方向與未來，也希望往正向的方向走，“鄭麗文真的很不一樣”，只是一下子跳得太快，可能百年大黨比較不習慣。



李眉蓁建議，因為新主席一下子跳太快，後續會有輿論的問題，所以要去注重、面對這一點。畢竟“立委”身分與主席身分不同，主席講的話會受到更多外界的檢視。過去是政治評論員或名嘴型，需要轉換，因為未來講的每一句話都代表著國民黨。



針對鄭麗文提出兩岸要和解等，李眉蓁表示，要和平、不要戰爭，兩岸關係要朝正向發展，這些都是在國民黨的基礎上，她個人認為是還可以，也沒有很“跳 tone”，就是之後在兩岸交流的細節上，需要新主席去掌握、拿捏好這樣。



有關黨內傳出會擔心影響到明年選舉，李眉蓁認為，還不至於影響到選票，反而鄭麗文選上主席後，還蠻多中間選民對鄭麗文有新的期待，中間選民比較不能接受老國民黨的制度氛圍與感覺，甚至還有中間選民向她說“國民黨真的有救了”。