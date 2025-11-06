台軍方：明年首季交裝剩餘28輛M1A2T

台“國防部戰略規劃司長”黃文啓（中）接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月6日電（記者 鄭羿菲）台軍方首支配備美製M1A2T戰車部隊日前正式成軍，賴清德更是親自校閱部隊。台“國防部”戰略規劃司長黃文啓6日表示，以新台幣453億元採購108輛M1A2T戰車與附屬車輛、裝備，第一批、第二批已經交了80輛，預計明年第一季交裝剩下的28輛。



“立法院”“外交及國防委員會”6日邀台“國防部長”顧立雄報告“因應無人載具大量投入現今戰場，“國軍”如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法”，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”徐巧芯日前質詢追問，台灣對美軍購66架F-16V戰機共編列2472億元經費，原定2024年起分批交機，但至今交機量為0，且“國防部”已付款匯出約1440億元，今天顧立雄再次證實此事。



徐巧芯6日質詢時，再就26項對美軍購案追問採購金額與交貨狀況，其中M1A2T坦克部分，黃文啓回應，以新台幣453億元採購108輛M1A2T戰車與附屬車輛、裝備，第一批、第二批已經交了80輛，預計明年第一季交裝剩下的28輛。



徐巧芯再追問有關F-16紅外線搜尋追蹤莢艙、MS-110莢艙項目的採購與交貨狀況，黃文啓說，F-16紅外線搜尋追蹤莢艙包含彈藥總金額428億元，此案只完成議約階段。MS-110莢艙採購98億元，買了6套，目前已完成產製，正在測評，年底就會分批交付。



不過，由於質詢時間已到，徐巧芯僅詢問上述4項對美採購案進度，並向顧立雄表達，還會再遇到顧部長，後續會再問完26項對美採購案的相關進度。