邱進益細說辜汪會談過往　蘇起等大咖出席

前海基會副董事長邱進益。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月6日電（記者 張嘉文）對外關係協會和政治大學外交系今天合作舉行“兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方”座談會。擔任主講者的“辜汪會談”台灣主要籌備者、前海基會副董事長邱進益表示，台灣的國際關係從來都離不開兩岸關係，只有兩岸關係好，台灣才可能有國際空間，這是在台灣研究學者、實際操作或者政府單位需誠實面對的關鍵。



座談會在政治大學綜合院館的演講廳進行，由政大國際事務學院院長盧業中主持，對外關係協會會長、前“外交部長”林永樂致詞，邱進益主講，另外邀請包括前“國安會秘書長”蘇起、前陸委會主委夏立言和前海基會副秘書長李慶平等人與談。



林永樂表示，近來，兩岸關係陷入緊繃，尤其是雙邊官式協商中斷，致使許多民眾對於兩岸關係未來走向感到迷惘。多次民調顯示，許多民眾同意應恢復兩岸協商與交流。



林永樂說，很可惜的是，因為兩岸分治已逾七十五年，政治制度與生活方式差異甚大，再加上台灣內部逐漸對於未來走向的看法及主張不同，導致過往的兩岸協商與成果有時被誤解或曲解。因此，這次的座談會，希望從政府間談判的角度與經驗，將兩岸談判協商說分明。



林永樂強調，本次座談會邀請的講賓皆是親自參與或見證兩岸談判協商的專家，透過他們的講述與分析，希望可以讓更多人了解到過往兩岸談判協商的艱辛與創意，並為未來的兩岸政治互動提出經驗性的建言。