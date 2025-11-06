豬瘟防疫缺失　盧秀燕二度鞠躬致歉

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月6日電（記者 方敬為）台中市養豬場非洲豬瘟疫情防控告一段落，“農業部”宣布今明兩天重啟豬隻運宰，中國國民黨籍台中市長盧秀燕下午進一步針對防疫缺失，率市府首長二度鞠躬向各界致歉。盧秀燕強調，媽媽做不好一樣要檢討改進，台中市政府會引以為戒，持續進步，才對得起市民大眾的支持。



針對非洲豬瘟防疫缺失，台中市政府6日先是將農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處處長林儒良免職處分，市長盧秀燕下午也親自向社會大眾鞠躬致歉。



盧秀燕表示，親愛的市民家人辛苦了，今天下午開始，有關於非洲豬瘟絕大部分的管制措施，會陸續的開放解封，民眾以及產業界的生活可以逐漸回到正常。在這時候她有幾句話要表達。



盧秀燕說，在這次的防疫的最重要任務，就是要把疫情鎖在案場，讓病毒沒有外流，台中市和“中央”團結合作，齊心協力完成了這項的任務。在這個過程當中，對於“中央”給予指導、協助，她深表感謝。另外包括許多縣市長、民意代表、產業界及市民朋友給予市府的關心和鼓勵，她也一併致謝。



盧秀燕隨後並率市府局處長二度鞠躬致歉，她表示，在整個防疫的過程當中，台中市政府做得不夠好，身為市長她必須概括承受，應該要道歉。除了致歉，市府中午也已發佈了相關首長的人事異動，另外之前已經啟動的整個事件調查，當前正在加速進行中，一有結果就會跟大家公佈。



盧秀燕強調，媽媽做不好一樣要檢討改進，台中市是一個努力向上進步的大城市，我們應該要做得更好，才能夠對得起大家這7年以來的支持與愛護。這個案件台中市政府絕對會引以為戒，謝謝大家。