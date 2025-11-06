蘇起：台灣對特朗普不值錢　交換不可惜

蘇起接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月6日電（記者 張嘉文）針對日前剛落幕的中美元首會晤，前“國安會秘書長”蘇起今天受訪表示，他認為美國總統特朗普想談台灣問題的意願應該是有的，但沒準備好，否則可能會願意做個交易，因為台灣對特朗普來說不值錢，就如一塊房地產或者是土地，交換了一點都不可惜，所以台灣現在要想辦法自己找一條路，不能全靠美國。



蘇起強調，所以這次的習特會沒有提到台灣，一部分是大陸有相當的自信，而且在APEC的場合可能也不是談台灣問題的場合，所以明年四月特朗普訪問中國時的可能性（談台灣問題）會更高。



蘇起今天下午出席對外關係協會與政治大學外交系合辦的“兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方”座談會前，接受媒體訪問時做出以上表示。



蘇起說，他認為美中“元首”明年4月談台灣問題的可能性很高，這是一個過程，而且還有一段時間，美國也還要做準備，但他覺得中國大陸已經完全準備好了。



中評社詢問，如何看待台灣內部“疑美論”愈來愈多的狀況？



蘇起說，“當然，我就是其中之一”，他認為美國現在沒有保衛台灣的能力，也沒有保衛台灣的意願，而且能力一直在緩慢降低，至於意願是從特朗普上來後突然降低。



蘇起強調，台灣現在處於很困難的狀況，呼籲各政黨不要再想選舉的事情，而是應該多想一想如何面對這個狀況比較好。