郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

鴻海創辦人郭台銘6日在臉書發文告知親友，百歲高齡的母親郭初永真過世。（郭台銘臉書） 中評社台北11月6日電／鴻海創辦人郭台銘6日在臉書發文表示，“我們敬愛的媽媽郭初永真女士，今日上午8點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。媽媽生於民國15年6月4日，享嵩壽100歲”。遵從母囑一、不發訃告；二、不設靈堂；三、不辦公祭，



郭台銘父親郭齡瑞和母親郭初永真於1946年在山東青島結婚。來台灣後，一家六口隨著擔任刑警的郭齡瑞，住在現在新北市板橋的慈惠宮後方。當時郭初永真常去廟裡拜拜，祈求一家平安。後來一家隨著郭齡瑞工作搬到新北市中永和地區。



郭初永真照顧一家大小，而郭台銘事母至孝，郭初永真在郭台銘起飛的事業上，更是扮演著重要關鍵角色。當初郭台銘於1974年創立鴻海，創業資金調度困難，郭台銘第一筆資金新台幣10萬元，就是郭初永真標會標來的。



2023年郭台銘為了爭取中國國民黨內“總統”提名初選，在板橋舉辦大造勢，當時高齡已97歲母親郭初永真也到場相挺。



郭台銘臉書全文：



我們敬愛的媽媽，郭初永真女士，今日上午8點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。



媽媽生於民國15年6月4日，“享嵩壽100歲”。



遵從母囑

一、不發訃告

二、不設靈堂

三、不辦公祭



不孝子台銘 台強

叩首



“中華民國114年”11月6日







