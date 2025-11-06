邱進益還原辜汪會談現場　細說兩岸協商智慧

前海基會副董事長邱進益。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月6日電(記者 俞敦平)曾任海基會副董事長與駐新加坡代表的邱進益，6日在政治大學出席“兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方”座談會，以親身經驗回顧1993年辜汪會談的籌備與談判歷程。88歲的邱進益指出，兩岸協商並非單純政治對話，而是一場外交智慧與心理攻防的綜合戰，從地點選擇、禮儀安排到文字斟酌，每一步都考驗對等與務實的原則。



政治大學外交學系與對外關係協會6日下午於政大舉行“兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方”座談會。政大國際事務學院院長、外交系教授盧業中主持，前駐新加坡代表、前海基會副董事長邱進益擔任主講人、對外關係協會會長、前“外交部長”林永樂致詞、前海基會副秘書長、前中廣總經理李慶平、前陸委會主委夏立言和前“國安會秘書長”、前陸委會主委蘇起與談。



“中華民國”的外交發展，離不開兩岸關係。”邱進益開場引述前“外交部長”錢復的話，提醒外交學子不可忽視兩岸因素。他笑稱，許多外交官後來都“轉進”兩岸事務，如蘇起、夏立言等，自己也是從外交體系轉入兩岸談判。



邱進益接著回憶，1987年政府開放老兵返鄉探親後，自己奉召回台參與設計兩岸政策架構，協助成立國家統一委員會、大陸委員會與海峽交流基金會（海基會），並參與《國家統一綱領》、《兩岸人民關係條例》與1992年共識(九二共識)的形成，為隔年的辜汪會談奠下制度基礎。



邱進益指出，1993年的辜汪會談，是兩岸四十多年來首次正式接觸。他表示，會談本質上是台灣的“主動出擊”──透過海基會推動民間對民間的技術協商，希望在國際上展現“兩個對等政治實體”的姿態；而大陸則希望藉此塑造“國共第三次合作”的政治象徵。



地點選擇過程也充滿考量。原曾討論台北、北京、香港與日內瓦，最終選擇新加坡。邱進益親赴新加坡與時任新加坡總理的李光耀會談，李光耀表達全力協助但不願“做調人”，並指示“外交部”協助技術與禮賓安排。邱進益語帶讚美的說“他那句‘我不做調人’很有智慧，因為萬一你們吵起來，就不會怪到新加坡頭上。”

邱進益指出，當時談判承受三重壓力：一是對岸的不確定性；二是民進黨質疑“升格政治談判”；三是體制內矛盾，陸委會為避責將壓力轉給海基會。甚至時任陸委會主委黃昆輝堅持先完成“文書查證”與“掛號信查詢”兩項協議，才能舉行辜汪會談，形成“連環套”。邱進益說，他只得透過民間管道私下傳話，先化解僵局。

