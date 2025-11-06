停砍教職年金修法初審通過　全案保留送協商

“立法院”。(中評社 資料照) 中評社台北11月6日電／“立法院”聯席會議今天排審攸關停砍公立學校教職員退休金修法草案，朝野意見分歧，與會機關代表希望維持現行條文，讓年改繼續走下去。全案經表決後初審通過，全數條文保留，須交由黨團協商。



公教年金改革於2018年7月1日上路，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。



力挺年改的民進黨“立委”張雅琳表示，目前撥補給勞保1048萬人共約新台幣5170億元，而撥補給公保58萬人則高達5800億元，人數相差20倍，顯示過去對公教人員的照顧已相當足夠，持續改革才能確保勞工不會被雙層剝削，並讓所有在職者都能被好好照顧。



國民黨“立委”王鴻薇指出，台灣正面臨軍警消及教師等中堅力量的全面缺工、缺人才問題，部分教育團體理事長歸咎於錯誤的年改政策使教師被汙名化。此次修法是“停砍”、而非“恢復”過去制度，將所得替代率停止在2024年或2025年。



“立法院”司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天繼續併案審查國民黨“立法院”黨團及國民黨“立委”翁曉玲等人所提公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案，共有12個版本、5條條文。



修法重點包括，修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。



聯席會議開會後，朝野“立委”登記發言。民進黨“立委”張雅琳說，持續年改，才能確保現在工作的人未來都被“國家”好好照顧，堅持改革是為了支持制度不會垮。

