李炷烽：金門若連通廈門翔安機場是大利多

前金門縣長李炷烽。（中評社 資料照） 中評社台中11月7日電（記者 方敬為）大陸公布“十五五規劃”建議文，強調促進“兩岸融合發展示範區”建設。新黨籍前金門縣長李炷烽接受中評社訪問表示，期待金門受惠於其中，金門與廈門關係緊密，並發展生活圈，廈門方面正興建廈金大橋，由廈門往翔安機場方向，金門以發展觀光為主，翔安機場預計明年啟用，年運量估4500萬人次，對金門經濟發展是一大契機。



李炷烽，新黨籍，教育界出身，1996年當選第三屆“國民大會代表”，1999年當選第四屆“立法委員”，2001年當選金門縣長，並於2005年獲得連任，2009年卸任後即淡出政壇，但在金門地方政治仍具影響力。



李炷烽對“十五五規劃”正面看待，並盼望早日有更具體的建設，讓金門能夠受惠其中，他認為，現階段最快可以實踐的就是翔安機場的旅客引流至金門，對金門的觀光旅遊產業將是一大助益。



他提到，金門人普遍期盼廈門與金門能夠通橋，目前廈門方面已著手興建廈金大橋，預計由廈門通往大嶝島銜接翔安機場，並預留大嶝島往金門島的橋樑接口，倘若未來兩岸發展能更進一步，金門島連通翔安機場，將會是大利多。試想，翔安機場初期預估年旅客量高達4500萬人次，只要有1%願意到金門旅遊，所帶動的觀光產值勢必可觀。



翔安國際機場，預計2026年落成啟用，與金門官澳海堤僅相距1.5公里。李炷烽說，金門觀光業者普遍對翔安機場抱持期待，由於翔安機場被定位為重要的國際機場、區域性樞紐機場、國際貨運口岸機場、兩岸交流門戶機場，是全球少見的海島型機場，廈門作為旅遊城市，翔安機場的遊客量勢必能帶動鄰近區域觀光商機。

