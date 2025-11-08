柳金財：民進黨徵召參選　賴清德賭上風險

佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社宜蘭11月8日電（記者 張穎齊）針對賴清德施政及民進黨派系競逐，佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪分析，賴清德在726與823兩場大罷免連挫後，政治聲望下滑，黨內士氣受挫卻無重量級政治領袖下台負責，且民進黨目前公布的縣市長參選人多以“徵召制”取代初選，恐招致派系反彈，若又再輸將成票房毒藥。



柳金財表示，賴清德會認為若不鞏固黨中央領導威信，民進黨恐陷入黨政坍塌危機，但以民進黨選舉對策委員會目前公布的5個縣市長提名人多以“徵召制”取代初選，雖可集中選戰策略，但也可能使民進黨內部民主蕩然無存，派系平衡難以維持。



柳金財，出身於雲林，政治大學國際事務學院東亞研究所博士，歷任佛光大學公共事務學系副教授、學生事務處學務長、總務長、澄正書院辦公室主任、育達商業科技大學學生事務長等。



柳金財表示，賴清德擔任黨主席後連續面臨大罷免失利，卻僅由民進黨前秘書長林右昌代罪下台。以民進黨過去慣例，大選或罷免失敗後領導人多會請辭負責，如蔡英文、馬英九都曾卸任黨主席，但賴清德仍留任，使外界質疑其責任承擔不足。



柳金財向中評社說，在先前的大罷免，中國國民黨、台灣民眾黨以32比0完勝民進黨，罷免結果重創賴清德威信，賴僅向同溫層道歉，缺乏對社會大眾的政治交代，對民進黨整體信任度造成傷害。若後續地方選舉再挫敗，賴清德恐將由帶領者變成包袱，甚至成為民進黨的票房毒藥。



他指出，賴清德在台中、宜蘭、嘉義、新北、台東等縣市長提名皆採徵召制，包括台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、嘉義市王美惠、新北市蘇巧慧、台東縣陳瑩，其中林國漳更是賴清德明顯屬意人選，與在地民進黨宜蘭縣政治人物相比，知名度並不高。



他分析，徵召固然能集中戰力、避免分裂，但也使黨內初選制度形同虛設，恐削弱民進黨長期標榜的民主程序。舉例宜蘭縣有多位民進黨人士有意參選，卻無初選機會，黨內整合壓力倍增。