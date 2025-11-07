柳金財：鄭麗文可打破綠抗中保台政治神話

佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社宜蘭11月7日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨主席鄭麗文上任後，兩岸局勢以及黨內影響，佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪分析，鄭麗文出身民進黨體系，擁有野百合運動背景與反體制性格，既熟悉綠營操作，又了解民意結構，若能成功建立清晰的兩岸路線，將有機會打破民進黨長期打的“抗中保台”牌，為藍營塑造新的政治定位。



柳金財指出，鄭麗文出身雲林，父親為雲南彝族、母親來自雲林口湖，擁有外省、本省背景，早年任民進黨青年部副主任及“國大代表”副召集人，具備民進黨早期“狼性”與行動力。這樣的經歷讓她同時具備民進黨的動員能量與國民黨的組織理性。



柳金財，出身於雲林，政治大學國際事務學院東亞研究所博士，歷任佛光大學公共事務學系副教授、學生事務處學務長、總務長、澄正書院辦公室主任、育達商業科技大學學生事務長等。



他表示，國民黨過去最大問題是論述模糊、立場閃躲，鄭麗文若能以明確的兩岸主張取代長期的被動防守，有助黨形象重生，她強調九二共識、“一中各表”、中華民族文化傳承，這樣的清楚路線雖是雙面刃，但能讓年輕藍營與中間選民重新看見國民黨的立場。



柳金財向中評社說，國民黨內部有建制派、本土派對鄭麗文太“親中”的擔憂，並非全無道理，但主張清楚並不等於“傾中”。



他強調，國民黨若再因畏懼紅統標籤而閃避論述，只會讓年輕選民更難理解藍營理念。民進黨靠模糊策略吸票，而國民黨唯有清楚，才能重新贏回社會信任。以韓國瑜2018年高雄市長勝選為例，韓敢講九二共識、中華文化，庶民語言搭配明確主張，反而打動選民。馬英九2008年也以九二共識為政見取得勝選，這證明兩岸清晰論述並非票房毒藥。



柳金財認為，鄭麗文上任後最有可能的突破在於重塑兩岸議題的話語權，民進黨長期將兩岸交流與被統戰劃上等號，導致經濟與文化往來被妖魔化，反而使台灣安全風險升高，不是交流就投降，交流是創造緩衝與理解的空間。若鄭麗文能明確區分認同中華文化與接受共產體制的不同，將削弱民進黨長期以抗中保台凝聚支持者的心理防線。

