陳泱瑚：十五五規劃讓金門推進兩岸和平發展

金門縣議員陳泱瑚。（中評社 資料照） 中評社台中11月10日電（記者 方敬為）大陸公布“十五五規劃”建議文，強調持續促進兩岸和平發展，推動“兩岸融合發展示範區”建設。外媒報導，台官方擔憂金門被納入，成為“下一個克里米亞”。無黨籍金門縣議員陳泱瑚接受中評社訪問表示，金門曾受到戰火波及，金門人深知戰爭的可怕，所以我們一直主張金門不只要去軍事化，也要成為兩岸和平發展的示範區，樂見十五五規劃納入金門。



陳泱瑚，金門大學學士，曾任金湖鎮第七、八屆鎮民代表、夏興社區發展協會第一屆理事長、金門縣陳氏宗親會總幹事、金門縣養殖漁業發展協會總幹事等職。在縣議會召集組成“跨黨派問政聯盟”，倡議金門成為“永久非軍事區”。



《路透社》日前報導，中國大陸公布“十五五規劃”，引發台官方高度關切，擔心北京可能將金門等前線離島納入經濟發展計劃，藉此對敏感區域施加實質管轄權。該報導並引述不具名台灣官員稱，此舉恐怕將兩岸關係從傳統主權爭議，升級為更直接的管轄權之爭，儼然下一個克里米亞。



陳泱瑚強調，十五五規劃不會讓金門成為下一個克里米亞，因為這個類比根本不適用在台海兩岸關係，台灣民進黨政府認為，金門與大陸親近，會導致台灣方面有所謂的安全風險問題，根本是多慮了，兩岸越頻繁接觸，台海越不會發生衝突，金門若能夠成為兩岸和平發展的示範區，兩岸的疑難雜症就越容易解決。



陳泱瑚提到，民進黨政府應該知道金門縣隸屬於福建省，金門與福建沿海城市交流是理所應當，金門與福建沿海一脈相連，更是兩岸目前交流最熱絡的城市，金門與廈門不只關係緊密友好，兩地人員頻繁來往，更發展成共同生活圈。



他說，金門鄉親周末到廈門旅遊、消費、醫療、探親，已是常態。福建陸客赴金自由行也成為金門觀光經濟的主力客群，兩地互惠互利，倘若“十五五規劃”能進一步推進，對兩岸關係絕對是一大助益。

