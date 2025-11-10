特朗普G2定義中美　邱世卿：穩定雙邊關係

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月10日電（記者 方敬為）美國總統特朗普日前出席在韓國舉辦的中美元首會晤前，以G2（兩國集團）形容雙方會面。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，特朗普的形容一方面當然是有認可中國大陸實力個意味，另一方面也符合其一貫“一對一”談判的外交策略，並不代表未來美國與中國會有結構性的關係改變，但可以確定，特朗普有意穩定雙邊關係。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



美國總統特朗普10月30日出席在韓國舉辦的中美領袖會談前，在社群上發出一句短文，“G2即將召開！”引起國際關注。



G2（兩國集團）最早由美國經濟學家伯格斯（C. Fred Bergsten）坦於2005年提出，旨在促進美中兩大經濟體的對話，但過去十年，美國一直避免使用G2一詞，因為它暗示兩國在全球舞台上平起平坐，可能削弱美國盟友的利益。



邱世卿認為，特朗普把這次雙邊會談形容為“G2”，並不代表美國外交策略本身發生了根本改變，這更像是延續其一貫偏好“一對一”、以領袖對領袖直接協商處理重大議題的作風，特朗普排斥多邊機制或大型峰會協商。這一點在特朗普多次公開強調要親自面對談判對象，並以高層單獨會晤取代多邊程序的做法上，可見端倪。



當然，邱世卿說，特朗普提到“G2”，某方面也是對中國實力上升的一種口語性承認，但這並不意味著美國放棄與中國競爭，而是把競爭置於可控、降低擦槍走火風險的框架內。



他舉例，特朗普在處理俄烏戰爭的過程中，也傾向單方面與俄國總統普京，或與烏克蘭總統澤倫斯基一對一會談，對特朗普而言，這種以領袖身分面對面處理敏感議題的偏好並非新鮮事。

