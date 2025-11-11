邱世卿：美國也對日本軍國主義復辟有疑慮

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月11日電（記者 方敬為）針對美國擴大在東亞戰略布局，向日本、韓國提出深化軍事合作。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，美國拋出深化與日韓的軍事合作，背後所釋出的訊號就是，要日韓彌補美國戰略收縮的空間，韓國未必樂見，日本雖然由右翼的高市早苗擔任首相，或許會樂於增加軍事安全的角色扮演，但不代表美方會鬆綁軍權，因為美國對日本軍國主義復辟也有疑慮。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



美國總統特朗普上月底訪問東京與日本首相高市早苗會晤，稱兩國是“最強盟友”，並拋出強化美日軍事同盟，同時批准擴大對日軍售；隨後，美國戰爭部長赫格賽斯於11月3日訪問韓國，拋出“重塑駐韓美軍角色”，計劃讓駐韓美軍的角色更具彈性，以應對更廣泛的區域威脅，更有美國官員透露可能納入“保衛台灣”，並討論鬆綁戰時作戰指揮權等議題。



邱世卿表示，特朗普團隊的官員，無論是戰爭部長赫格賽斯或者是財長貝森特等重要幕僚，對外發言即便說得再激烈，仍無法代表特朗普本身的想法，美國政府所有的對外政策，一切還是以特朗普的意志為原則。



所以，邱世卿說，赫格賽斯訪問韓國，在有關於軍事方面的談話，僅供參考。特朗普本人在日本與高市早苗的會談，則較有觀察的價值，值得注意的是，特朗普表面上看似要讓日本在戰略部署上增加角色扮演，但其實背後卻隱含著“日本要更自覺的承擔美國戰略收縮之後的責任”，這對日本而言未必是好事。



他提到，美國正在西太平洋方向逐步戰略退縮，相關過程中有可能會產生一些軍事安全方面的“真空期”，所以無論是赫格賽斯到韓國所講的“重塑駐韓美軍”角色，又或者是特朗普在日本對高市所提的“強化美日軍事同盟”，其實背後都反映出，美國正在逐漸向本土退縮，而需要盟友填補上來。

