賴瑞隆提高市長競選政見　加碼生育育兒津貼

綠委賴瑞隆的政見內容。(照:賴瑞隆辦公室提供) 中評社高雄11月6日電／爭取代表民進黨參選高雄市長的綠委賴瑞隆今天宣布“希望高雄：幸福首都工程”五大計劃，提出“敢生、樂養、好托、安老”社福政見核心。賴瑞隆表示，高雄如今面對少子化與超高齡社會雙重挑戰，城市競爭力不只在產業，因此提出生育津貼從新台幣3萬加碼至5萬、育兒津貼也從5000至7000提升7000至1萬元。



2026年高雄市長選舉開打，隨著高雄市長陳其邁將卸任，民進黨4位“立委”賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺競爭激烈，但林岱樺目前身陷助理費案泥淖難以抽身，而賴瑞隆的近期民調顯示靠前的趨勢。賴瑞隆今日舉辦記者會再提出社福政策，誓言要讓高雄成為從出生、成長到老年，都能安心生活的“幸福首都”。



他說，從前市長謝長廷奠基“海洋首都”基礎建設，到前市長陳菊推動高流、總圖、駁二、衛武營、首創演唱會及展演經濟等，打響“南方首都”招牌，再到陳其邁當年以“經濟首都”為戰略核心，使高雄躍升智慧產業的國際城市，港都正站在邁向嶄新黃金十年的新起點。



賴瑞隆說明，如今高雄面對少子化與超高齡社會雙重挑戰，城市競爭力不只在產業，更在“人”，為因應未來國際企業進駐可能帶來的新興人口趨勢，須超前部署做好準備，除將延續硬體及產業發展，更要讓高雄成為一個從出生、成長到老年，都能安心生活的“幸福首都”。



為此，賴瑞隆再提出將成立“高雄育兒基金”，建立永續的育兒支持系統，更可透過基金規畫廣設特色化兒童公園、小型兒童圖書館、整合型親子館，提供課後共學、遊戲化探索教育的場域，鼓勵孩子快樂適性成長。



他也提出生育津貼加碼，從每胎3萬元加碼至5萬元，並搭配“中央補助”10萬元，同時育兒津貼配也將合物價趨勢調整，從現行每月5000元至7000元提升至每月7000元至1萬元，並規畫增加公托據點並改善從業人員待遇，讓家長可就近在經認證的環境安心送托。



針對高雄市老年人口超過55.8萬人、占全市人口20%，賴瑞隆則提出市民敬老卡從每年1200點提升至1.5萬點，並擴大運用範圍；全面盤點建立友善步道、廣設長者友善公園、銀髮健身俱樂部並透過熟齡志工計劃、擴大終生學習能量等，讓長輩在地安老。