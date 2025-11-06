罷免投票亮票被起訴！趙少康喊非常錯愕

前中廣董事長趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北11月6日電／中國國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康於7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，依違反選罷法起訴趙少康，並請法院從重量刑。趙少康6日下午緊急召開記者會回應，表示對遭起訴“非常錯愕”，面對檢方批評“犯後態度不佳”，趙少康表示不解，“什麼叫犯後態度不好？怎樣才算好？”



根據《中時新聞網》報導，趙少康回應表示，對遭起訴“非常錯愕”，並強調自己從偵查到警方約談，全程都配合。他說，9月開庭時檢察官態度良好，他也詳細說明狀況，並坦承當下希望能獲不起訴或緩起訴。他還向檢察官承諾未來會更加注意，“823公投那次我就完全沒有讓記者看到投票內容。”



談及“犯後態度”，趙少康強調他沒有拖延、沒有拒絕配合。大安分局通知他到案時，因律師不在，他也獨自前往。他並透露，當時承辦員警詢問他超過一個多小時，他也表明若要緩起訴願意繳交公益代金，“我沒有否認罪責，也沒有抵死不認罪。”



對於檢察官指他經歷多次選舉、理應知道不能亮票，趙少康反駁，稱自己從未投過罷免票，而罷免票與一般選舉選票大小不同，“第一次使用難免不熟悉”。他表示，檢察官甚至播放當天影片逐段詢問，他解釋當時目光直視前方，並未注意是否露出選票內容。



趙少康說，檢方認定他“兩次亮票”，但他強調第二次只是因媒體要求拍攝投票動作，才順手將票翻面，“記者其實不該進入那個區域，但因為大家熟識，他也沒有特別留意。”他質疑，檢方認定“兩次故意亮票”應屬主觀判斷，“既然檢察官這樣認定，那就到法院去說清楚，我還是會講同樣的事實。”



趙少康強調自己當時立場清楚、不贊成罷免藍委羅智強，也已計劃前往非洲旅行，不可能藉亮票表態，“罷免就只有贊成和不贊成，我有必要表演給別人看嗎？沒有動機嘛。”



面對檢方批評“犯後態度不佳”，趙少康再次表示不解，“什麼叫犯後態度不好？怎樣才算好？”他認為這屬檢方主觀認定，但強調會尊重司法程序，“只是整件事讓我覺得很奇怪。”