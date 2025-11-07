李慶平：沒有九二共識就不會有辜汪會談

前海基會副秘書長李慶平。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月7日電（記者 張嘉文）對外關係協會與政治大學外交系6日舉辦“兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方”座談會。前海基會副秘書長李慶平在會中表示，“沒有九二共識，就不會有辜汪會談”，九二共識的形成過程，其實源自台灣方面的主動構思與表述，而非單方面由大陸提出。



這場座談會在政治大學綜合院館演講廳進行，由政大國際事務學院院長盧業中主持，對外關係協會會長、前“外交部長”林永樂致詞，“辜汪會談”台方主要籌備者、前海基會副董事長邱進益主講。另外邀請前“國安會秘書長”蘇起、前陸委會主委夏立言和前海基會副秘書長李慶平等人與談。



李慶平在會中表示，1993年辜汪會談，是1949年以來兩岸第一次正式談判，能夠達成共識極其不易。儘管此後三十多年來兩岸關係起伏不定，但從大陸的角度看，他們始終遵守當年共識精神。只是由於台灣內部政治因素多變，相關機制難以貫徹執行。



他回顧，1992年香港會談之初，雙方因“一個中國”的定義有歧見，談判一度陷入僵局。當時大陸堅持“一個中國原則”，但拒絕明確說明內涵。



李慶平說“我問他們，你們的一個中國是什麼意思？他們不講。我告訴他們，你們外交部的定義是‘台灣是中國的一部分，中華人民共和國是中國唯一合法政府’。我們怎麼可能接受？那等於是投降。”



正因如此，李慶平指出，當年馬英九以政務副主委身分在陸委會會議上強調，不能“糊裡糊塗”接受對方的一中原則，必須釐清其政治涵義。這一立場後來成為九二共識形成的關鍵轉折。



李慶平強調，九二共識的核心在於“務實溝通、擱置爭議”，九二共識是一個事務性談判的基礎，當時的形成並非政治前提。兩岸也因此展開經貿、投資與人員往來，正是因為雙方都明白要先建立可操作的共識，而非糾結於主權爭論。