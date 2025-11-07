張良任：97台港航運談判　善意比技巧重要

前陸委會副主委張良任。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電(記者 俞敦平)前陸委會副主委張良任6日出席在政治大學舉辦的“兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方”座談會，原本僅是到場聽講，卻被主持人臨時點名上台。他即席分享自己參與1997年台港航運談判的經驗，回顧當年在香港回歸與兩岸緊張夾縫中，如何以靈活授權與務實協商解決航運斷線危機。他說，兩岸能否重啟對話，不在技巧，而在“有沒有善意”。



政治大學外交學系與對外關係協會6日下午於政大舉行“兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方”座談會。政大國際事務學院院長、外交系教授盧業中主持，前駐新加坡代表、前海基會副董事長邱進益擔任主講人、對外關係協會會長、前“外交部長”林永樂致詞、前海基會副秘書長、前中廣總經理李慶平、前陸委會主委夏立言和前“國安會秘書長”、前陸委會主委蘇起參與與談。



張良任一上台先笑說，“被點名了好幾次，不上來講幾句好像也不行。”他自我介紹，自己是1968年政大外交系畢業、東亞所第一屆學生。1990年陸委會成立後，從新聞局調入，歷任五、六個單位主管。語氣輕鬆中帶著感慨，他說，如今的兩岸情勢幾乎“回到國統綱領之前”，那句“以交流促進了解、以互惠化解敵意”早已成為歷史。“兩岸關係沒了，香港也只剩觀光，其他往來幾乎都斷。”



張良任接著以自己主導的1997年台港航運談判為例，說明在兩岸僵局中仍能尋找務實空間。那年他任陸委會港澳處長，適逢香港回歸、中英談判敏感期，又緊接1996年台海飛彈危機，兩岸官方幾乎完全停擺。當時台灣與香港的貿易額遠高於與中國大陸的貿易，一旦7月1日香港回歸後航運中斷，對台灣出口體系將是重大打擊。



“我們的目標很單純，”張良任回憶，“就是讓船能開、貨能運，要‘船過水無痕’地解決問題。”為此，他與同仁提出兩項建議：一是制定《台港關係條例》，二是優先處理台港航運協議。



然而在兩岸無官方管道的情況下，陸委會創造了前所未見的“三層授權”模式，陸委會授權海基會，再由海基會授權他本人代表台方出面協商。“這是史無前例的做法，”張良任說，“但至少讓談判能開始。”



1997年2月，台港雙方在香港舉行第一輪談判。港方代表開場即強調“一個中國原則”，台方立即抗議，重申航運屬技術性、事務性與商業性議題，不該升高為政治問題。張良任當場指出，“你們要記得，七月一日董建華(前香港行政長官)就職第一天，如果讓台港斷航，這帳誰來扛？”他提醒對方，香港能否真正“高度自治”正受全球注視，“台港航運就是最好的試金石。”對方最終接受，暫時擱置政治宣示。