陸委會：雙城論壇2備忘錄已審查、行程待審

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月6日電（記者 鄭羿菲）針對2025台北、上海雙城論壇，陸委會副主委梁文傑6日表示，2份備忘錄上次已完成審查，若沒有什麼差異，備忘錄就不用審查，但行程部分還是需要審查，這件事“中央”站在幫助的角度。



不過根據《NOWNEWS今日新聞》今天報導，雙城論壇將於12月25、26、27日在上海舉行。台北市政府則重申，雙城論壇一向是秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行。



2025台北、上海雙城論壇原預計9月24至27日於上海進行，但台北市政府22日上午對外宣布延期，當時輿論質疑“賴政府”阻擾，但陸委會多次澄清否認。中國國民黨籍台北市長蔣萬安5日表達，雙城論壇已辦了15屆，按往例應是在年底舉辦，希望能維持城市交流。MOU部分，“中央”後來有陸續同意，包含勞動局、水治理等部分，“中央”都有回覆。



陸委會6日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，上次雙城論壇因北市府覺得與對方磋商的時間來不及，所以撤回申請。若北市府現在還要去的話，依規定還是要審查，但因上次2份備忘錄“中央政府”的意見已經審查完畢，若沒有什麽差異的話，備忘錄的部分就不用審查，需要審查的是行程的部分，這個事情中，政府是站在幫助的角度。



梁文傑說，陸方可能會期望蔣萬安做一些表態，但他相信蔣萬安有智慧，因為民眾對台北市長的期許與要求是把市政做好，而雙城論壇的目的也是就城市治理部分交換意見、交換經驗，而不是觸及重大政治議題，他相信蔣萬安會有智慧。