蔣萬安喊話輝達：落地北市設公司與市府對接

台北市長蔣萬安（左）6日出席第23屆遠見高峰會。（照片：台北市政府提供） 中評社台北11月6日電／輝達台灣總部進駐台北北投士林科技園區一事接近塵埃落定，新光人壽目前正在與台北市政府合意解約協商“分手費”，解約並塗銷地上權後，就可以朝專案地上權設定給輝達一途前進。不過中國國民黨籍台北市長蔣萬安6日出席活動時表示，他認為輝達不能透過新加坡或維京群島的分公司來與台北市政府對接，而是希望在台北市設立公司，並有一定的資本額，“這是為城市、為市民爭取，相信現在他們應該是朝這個方向決定的。”



根據《中時新聞網》報導，蔣萬安6日參加第23屆遠見高峰會時表示，今年5月輝達與台北市府接觸時，他就向副市長李四川及幾位核心市府同仁講，只許成功，不許失敗。但從5月一路走來，過程的複雜和困難其實遠超乎各界想像。一方面需要和新光人壽協調，另一方面也要和輝達溝通。雙方都各自有想法、堅持和原則。但很高興的是，大家都抱持著開放的態度，也有共同的目標，就是希望能夠圓滿順利地讓輝達落腳台北。



蔣萬安說，當新光人壽公開宣布願意和台北市政府合意解約，他確實感到非常欣慰。在5月黃仁勳來台擔任世界壯年運動會聖火手時，當時有機會跟他談到關於台北市的優勢，以及輝達未來落腳台北之後，接下來10、20年的治理藍圖，和即將陸續完成的建設，就是要全力爭取輝達決定在台北發展。



蔣萬安說，台北市府預計在2周內完成和新光人壽的合意解約，接下來就會透過設定地上權的方式和輝達簽約。“但其中有一點是我的堅持：我認為輝達不能只用現在新加坡或維京群島的公司來對接，我希望它必須在台北設立公司，並且有一定的資本額。”蔣強調，這是為城市、為市民爭取，也相信現在他們應該是朝這個方向決定的。