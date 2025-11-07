邱進益：一中原則台灣必須要遵守

前海基會副董事長邱進益。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月7日電（記者 張嘉文）對外關係協會與政治大學外交系6日合辦“兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方”。1993“辜汪會談”台方主要籌備者、前海基會副董事長邱進益強調，“一個中國的原則是必須要遵守的”，民進黨拒絕九二共識、不願承認一中原則，是當前兩岸陷入僵局的根本原因，若不改變路線，台海情勢將持續惡化，他非常悲觀，因為留給台灣的時間真的不多了。



這場座談會在政治大學綜合院館的演講廳進行，邱進益主講，會後並答覆提問。



會中有學生提問，兩岸還有機會或者可能性，在九二共識基礎上往前走嗎？



邱進益指出，1993年辜汪會談得以成功舉行，關鍵在於當時的大環境與雙方實力格局。那時中國大陸需要台灣的資金、技術與人才，兩岸存在互補條件；如今情勢已完全相反，大陸的綜合實力遠超台灣。



他說，馬政府八年能夠維持和平往來，就是因為有九二共識這個政治基礎；現在民進黨否定九二共識，卻又提不出任何替代方案，兩岸對話自然無從進行。



邱進益進一步指出，一個中國原則是必須遵守的，但民進黨不接受一個中國，就變成“‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬”，實際上就是“兩國論”。兩岸在沒有共同基礎下，怎麼談判？又如何讓對方承認“中華民國”存在的事實？

