綠委許智傑首支政策影片　打造高雄智慧港

綠委許智傑提出首支市長參選政策影片，以高雄港再起為願景。（照:許智傑提供） 中評社高雄11月6日電／爭取2026民進黨高雄市長初選提名的“立委”許智傑6日端出首支政策牛肉影片，主打從高雄港為出發點，將港灣搭上AI、5GAIoT技術實現遠端無人化貨櫃裝卸、智慧監控系統提升港口作業效能與安全性，希望帶領高雄重回世界第三大港的榮景。



許智傑推出的首支政策影片以高雄港為主題，他表示，對於高雄城市發展已有完整藍圖，未來將陸續就各區域發展、問題節點及建設路徑，向市民逐一說明。他說，高雄港曾位居世界第三大港，是高雄經濟發展的重要基石，如今正值高雄推動智慧城市關鍵時刻，港口發展不能停滯不前，必須迎向AI及智慧化的時代。



許智傑指出，將推動運用AI、5G及AIoT技術，建構遠端無人化貨櫃裝卸、智慧監控系統等應用，提高港口作業效能與安全性，讓高雄港轉型為智慧港口，強化貨櫃轉運競爭力，重新回到世界港埠舞台。



他也提到，高雄位處太平洋航線與歐亞航線交會點，除貨運及轉運量能外，高雄港在國際觀光上也具關鍵地位。高雄旅運中心具備成為國際郵輪母港的條件，可吸引郵輪公司布局航線，擴大郵輪旅遊市場，從海上帶動觀光與消費能量，讓來到高雄的旅客都能看見高雄之美。



許智傑表示，期盼未來高雄港成為亞洲通往世界的重要節點，不論在經濟或觀光層面，都能迎來大型船舶與源源不絕的人流與商機。他強調，“咱疼愛的高雄，應當再度起飛。”