台灣10月CPI年增1.48% 豬肉大漲

台灣10月消費者物價指數年增1.48%。（照片：台主計總處網站） 中評社台北11月6日電／台“主計總處”今日公布10月消費者物價指數(CPI)年增1.48%，連續6個月低於2%，但漲幅較9月略擴大，主要是基期因素。其中，豬肉較去年同期上漲9.07%、創20個月最大漲幅，17項重要民生物價平均年增2.73%，漲幅亦創20個月新高。



台“主計總處”專門委員曹志弘表示，非洲豬瘟疫情影響尚未反映在10月豬肉價格，在政府控制供需下，預料11月豬肉價格應不會大幅波動。若天候穩定，11月CPI漲幅應與10月相當或縮小。



根據“主計總處”調查，10月CPI較上年同月漲1.48%，主因肉類及外食費等食物類價格持續上漲，與房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，加上台鐵調漲票價，台電調漲電價及增訂底度費用，娛樂服務費因今年10月連假較多，旅遊團費及住宿費調漲，與個人照顧服務加贈禮金因中秋所在月份不同等暫時性因素影響，但蔬果因上年基數較高(山陀兒颱風侵襲)，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票及油料費下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲1.84%。



7大類指數中，10月雜項類年漲3.18%最多，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲10.65%，與個人照顧服務費上漲2.41%所致。食物類年漲2.02%次之，主要是肉類因豬肉價格仍高、上漲5.43%，蛋類、穀類及其製品(如米、麵包)、外食費亦分別上漲6.69%、3.88%及3.56%，外食費漲幅也創20個月新高；但蔬果因上年山陀兒颱風，基數較高，價格分別下跌4.93%及1.33%，抵銷部分漲幅。



至於“行政院”穩定物價小組關注的17項重要民生物資，10月平均年漲2.73%，為20個月以來最大漲幅，其中豬肉漲9.07%最多、同為20個月最大漲幅，雞肉漲8.22%次之，米價也漲4.73%；但沐浴用品跌2.11%、沙拉油及調理油跌1.66%、鮮奶跌1.59%。