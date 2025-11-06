藍白推停扣公教年金　蔡英文發聲反對

蔡英文表示，年金改革不該半途而廢。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北11月6日電／針對藍白聯手推停砍公教年金，蔡英文6日在臉書發文表示，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。在野黨提出要“停止改革”，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法，未來，一定會嚴重排擠各項建設、“國防”與福利支出。



“立法院”聯席會議今天排審攸關停砍公立學校教職員退休金修法草案，朝野意見分歧，全案經表決後初審通過，全數條文保留，須交由黨團協商。



蔡英文表示，在她任內，為了讓“國家”財政永續，政府推動了年金改革，也是馬英九在交接時，特別交代我們要完成的工作。



蔡英文強調，年金改革在過去引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，她的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓“國家”能夠長治久安，一個“體制健全、體質良好”的年金制度，也就此逐漸穩固。



蔡英文指出，從年金改革實施到現在，政府已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規劃，繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。如今，在野黨又再次在“立法院”提出要“停止改革”，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。



蔡英文表示，“如果未來每年“中央政府”總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、“國防與福利支出”，面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

