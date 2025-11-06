陸委會：沒有要封鎖淘寶、拼多多的網域

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月6日電（記者 鄭羿菲）民進黨政府近期將對“淘寶”、“拼多多”等未在台落地納管的大陸電商有所限制，陸委會副主委梁文傑6日表示，淘寶、拼多多在台沒有合法電商執照，卻從事電商活動，“經濟部”會按相關規定處理。



梁文傑也強調，民眾上淘寶、拼多多網站購物，是民眾與淘寶、拼多多的交易，政府沒有要“禁止”，也就是封鎖淘寶、拼多多的網域。



陸委會6日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，現在在台灣無論是淘寶、拼多多都沒有被允許在台落地，唯一是以新加坡商身份來台的蝦皮，因此蝦皮能做的事，淘寶、拼多多不能做。台灣並沒有擋淘寶、拼多多的網域，所以民眾可以上淘寶、拼多多網站訂貨，只是淘寶、拼多多不能在台灣不能從事有台電商商業活動。



梁文傑說，我們最近看到淘寶從事很多不在允許範圍內的事，我們要處理的是這部分，並沒有要“禁止”，也就是封鎖淘寶、拼多多的網域，我們要處理的是在台灣沒有合法電商執照，卻從事一些電商活動，這些活動並不符合可以營業的項目。



媒體追問具體行為？梁文傑舉例說，以淘寶為例，淘寶以香港商台灣分公司的身份來台，但經營許可只有電子資訊供應服務業、廣告傳單分送業，並沒有完整電商許可，因此不能做淘寶網折價廣告、單身節活動、台北捷運買廣告大折價等項目，我們要處理的是這些，“經濟部”會相關規定。而拼多多連這兩項許可都沒有，所以都不能做。