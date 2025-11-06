南投老黃牛遭遇慘　今入住台南老牛的家

南投受虐牛改名“南哞”，入籍台南市，被安置在台南“老牛的家”。（李宗翰臉書） 中評社台南11月6日電／南投埔里鎮一頭黃牛被民眾發現遭小貨車拖行、雙腳受傷血，引發社會關注。這頭黃牛近期被善心人士買走，希望能幫牠找到養老處所，目前黃牛已經被送到台南市“老牛的家”。



住在南投埔里鎮的原飼主因趕路用小貨車拖行，疑似長時間走動，被民眾發現最後整頭牛趴在地上走不動，雙腳都流血。



善心人士為了確保老牛性命安全無虞，將老牛買下予民進黨籍南投縣議員王秋淑並指定送往台南“老牛的家”，希望讓牛隻能享受餘生。但一度因“老牛的家”僅能收容台南牛，在民進黨籍台南市議員李宗翰協調並接手撫養下，今牛隻順利入住。



經過長途運送，一來到“老牛的家”，獸醫師透過聽診器檢查這頭黃牛，除了目前心跳偏快、脖子有勒痕外，腳部也有受傷，所幸精神狀況還算可以，研判可能是因為長途運輸所引起的緊迫反應。專科診所獸醫師岳柏安說明，主要是脖子後方有勒痕外傷，已有現場人員做優碘的消毒。受傷的雙腳，後續看是否削蹄或做消炎止痛處理。



李宗翰提到，牛隻目前約10歲，是一隻公牛。黃牛已經改名為“南哞”，象徵是屬於台南的牛，後續會持續追蹤其健康情況。“老牛的家”環境相當不錯，不過周遭設備像椅子數量及遮蔭處不足等卻仍待改善。相信若整體完善後，“老牛的家”會是一處很有觀光潛力的景點。



王秋淑則說，很開心“南哞”能順利入住台南“老牛的家”，收到李宗翰議員新台幣1萬元的“聘金”。不過為讓“南哞”能夠好好適應新環境，除把“聘金”全數捐贈給予“老牛的家”外，自己將再捐贈1萬2000元，希望老牛能被妥善照顧。



台南市政府農業局說明，先前無法收容“南哞”主要因“老牛的家”僅能接收台南本地牛隻。後續經確認牛隻所有權轉移並完成檢驗後，已提供合適空間讓牛隻順利安置。



台南“老牛的家”目前園區內包含“南哞”，共收容8隻老牛，分別有3隻黃牛及5隻水牛。而其中7隻老牛均為母牛，僅有“南哞”是公牛，因此後續將安排獸醫師協助結紮。“南哞”雖腿腳、頸脖處仍有明顯傷勢，不過精神狀況不錯。今早進駐“老牛的家”後，管理人員找來牧草、甘蔗等讓“南哞”大啖美食。