陳識明：國民黨內沒出現大規模抵制鄭麗文

前YT頻道比特王製作人、國民黨黨代表陳識明。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月6日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨主席鄭麗文上任後黨內各方人馬動態與盤算。前YT頻道比特王製作人、國民黨黨代表陳識明向中評社表示，鄭麗文比較像是“守城之君”，因黨中央沒有資源，2026地方選舉格局也是前主席朱立倫時代安排好的，可發揮部份是在兩岸與藍白合。各派系在準備中常委選舉，放眼2028不分區名單。中央、地方各玩各的。



陳識明，1990年生，高雄人，過去曾參加挺扁運動、太陽花學運，直到2017年後加入國民黨並成為終身黨員，現為黨代表。他曾是90萬人訂閱的YouTube頻道“Bit King比特王出任務”製作人，現仍持續經營自媒體工作。



有關在鄭麗文上任後黨內陸續出現雜音，陳識明表示，目前觀察沒有出現大規模去抵制鄭麗文，而全代會台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、新北市長侯友宜沒有出席，可能也是一種柔性抵制。畢竟全代會時間早就訂好，很難說開不出行程。會是保持距離嗎？陳識明表示，等於是黨中央和地方各玩各的，是有這種氛圍。



會有這種氛圍的原因，陳識明指出，主要是鄭麗文的黨中央目前沒有資源，黨主席僅剩下的權力就是2026地方選舉提名權，但藍營執政的六都市長幾乎都是朱立倫時代底定的，接班人選也大致底定，高雄、台南也都是老將，只有少數地方會有初選。



陳識明表示，所以整個2026年格局還是朱立倫時代安排好的格局，這個就大大的降低了鄭麗文的影響性。議員提名不是主席會直接干涉的，主席可能就決定青年加權要加多少，黨中央6日也宣布維持朱立倫時代的100%加權不變。



陳識明表示，所以如同很多名嘴講的，鄭麗文上任後可以做的事情很少，所以鄭麗文重心會比較偏向促成“習鄭會”，相信這也是副主席蕭旭岑從今年底到明年最重要的任務之一。

